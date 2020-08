Skippy zet Elten op stelten: wie heeft de kangoeroe van Klazien gezien?

Klazien Hebing uit Elten (net over de grens in Duitsland) is haar kangoeroe Skippy kwijt. Zondagavond of maandagochtend wist het dier te ontsnappen uit de privé-dierentuin waar hij al jaren in leeft. Sindsdien is Klazien hard bezig de springer terug te krijgen naar huis.

Klazien verzorgt al jaren een bescheiden groep dieren, met daarin onder meer een ezel en enkele zwarte zwanen. Tot voor kort had ze ook de dagelijkse zorg voor Skippy, een tamme kangoeroe die niet mensenschuw is. Op een onbewaakt ogenblik nam het dier echter de benen.

Op meerdere plekken gezien

"Maandagochtend miste ik hem", vertelt Klazien. "En sindsdien is-ie op allerlei plekken in Elten gezien, en zelfs in Lobith. Maar het lukt niemand om hem te vangen. Maandagavond kregen we een melding van een paar vissers die hem zagen en zijn we erop afgegaan, maar ging hij er weer vandoor."

Hoewel Skippy niet mensenschuw is, is hij wel alert. Dichter dan drie meter laat het dier mensen niet naderen. Daarna slaat hij op de vlucht. Dat maakt het moeilijk om de kangoeroe weer naar huis te leiden. Klazien zegt dat hij wel te voeren is met brood of een appel, maar dat hem vangen onmogelijk is. Alleen een dierenarts kan uitkomst bieden, door Skippy van afstand te verdoven.

Zelf naar huis

Vooralsnog lijkt Skippy in de regio te blijven. Wie hem ziet, kan een dierenarts bellen. Klazien houdt stiekem hoop dat tussenkomst van de arts helemaal niet nodig is. "Ik sluit niet uit dat hij zelf de weg naar huis weer vindt. Dieren hebben een goed instinct."

Niet de wallaby uit Epe

Dinsdagavond heeft de politie in Epe een wallaby gevonden. Zij hebben het dier gevangen en naar kinderboerderij De Koperen Ezel gebracht. Veel mensen vragen zich af of dat dier misschien Skippy is. Dat lijkt onwaarschijnlijk: Epe en Elten liggen hemelsbreed zo'n 70 kilometer uit elkaar. Qua afstand zou Skippy dat in drie dagen kunnen halen, maar de Ijssel springt het dier niet zomaar over. Bovendien zijn een wallaby en kangoeroe niet hetzelfde: een wallaby is veel kleiner.