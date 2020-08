Gemeente niet verplicht om zelf jeugdzorg te bieden

De gemeente Katwijk hoeft geen jeugdzorgplek in de regio te creëren voor Jan Knetsch. De 14-jarige jongen komt van de Hoenderloo Groep, maar die gaat dicht. Zijn ouders willen opvang dichtbij en probeerden dat via de rechter af te dwingen. De gemeente heeft immers een zorgplicht.

Maar de rechter ging niet in mee in de eis die vader Hans Knetsch via een kort geding neerlegde bij de gemeente Katwijk. Zoon Jan, die onder meer een gedragsstoornis heeft, zou in het plan van zorggroep Pluryn (waar de Hoenderloo Groep onder valt) worden overgeplaatst naar instelling De Glind bij Barneveld.

'Niet passende zorg'

Het zou betekenen dat de familie Knetsch nog verder moet rijden om hun zoon en broer te zien. Daarnaast hebben Jans ouders zorgen over de behandeling. Die is volgens hen niet passend genoeg op De Glind en gericht onderwijs is daarnaast nog een groot vraagteken.

Een onderkomen in de eigen omgeving zou beter voor hem zijn, maar de rechter stelt nu dat er op De Glind wel degelijk passende jeugdhulp is. Daarnaast vindt de rechter het wel wenselijk dat een jeugdige zo veel mogelijk binnen de regio zorg krijgt.

Hoger beroep

Vader Hans: "We zijn teleurgesteld, de rechter vindt blijkbaar dat het geen belemmering is om je kind zover bij je vandaan te hebben. Gewoon heel teleurstellend. We gaan volgende week kijken naar een hoger beroep."

Als het Knetsch was gelukt dit af te dwingen, dan zou dat als voorbeeld kunnen worden gesteld voor iedereen die een dergelijk verzoek neerlegt bij zijn gemeente.

Geen verplichting

De Jeugdwet verplicht het een gemeente nu niet om in álle gevallen jeugdhulp in de eigen omgeving te bieden, omdat 'zeer gespecialiseerde zorg soms maar op enkele plaatsen in het land geboden kan worden', aldus de rechter.

Het college van Katwijk onderzoekt overigens of het mogelijk is om toch passende zorg in de buurt aan te bieden. Daarvoor is iemand aangesteld, om het proces in goede banen te leiden. De uitkomsten of voorlopige resultaten van dat proces zijn op dit moment onbekend.

Je best doen...

Hans Knetsch benadrukt dat hij goed contact heeft met de gemeente Katwijk. "Die doet echt wel zijn best hoor. Maar de gemeente is de enige die ik kan aanspreken op de zorgplicht. Er zijn plannen, maar we hebben nu geen termijn. Je best doen kan ook drie jaar duren. Dan heeft Jan er niets meer aan."

