In risicogebied geweest? Dan eerst in quarantaine voor je naar ziekenhuis gaat

Ziekenhuizen in Gelderland mijden patiënten die terugkeren uit vakantiegebieden met de coronacodes oranje en rood. Afspraken worden bij voorkeur twee weken uitgesteld als je in zo'n risicogebied bent geweest. Als dit om medische redenen echt niet mogelijk is, gelden strikte voorwaarden.

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede weigert patiënten in de polikliniek voor bloedprikken en bij de afdeling radiologie als die terugkeren uit een vakantiegebied waarvoor code oranje of rood geldt. Pas na veertien dagen quarantaine zijn deze patiënten welkom. Het ziekenhuis maakt dan een nieuwe afspraak.

Masker in Ede

Deze regels gelden ook al voor mensen die in thuisquarantaine zitten op last van de GGD, bijvoorbeeld omdat zij nauw contact hebben gehad met een persoon die is besmet met het coronavirus. Is uitstel van de afspraak vanwege medische redenen niet mogelijk, dan moeten patiënten een medisch masker voor mond en neus dragen.

Het Edese ziekenhuis neemt ook maatregelen voor patiënten die moeten worden opgenomen en kort daarvoor in een vakantiegebied met code oranje of rood waren. "Zij worden binnen de termijn van de veertien dagen thuisquarantaine voor de zekerheid in isolatie behandeld en gecontroleerd op de ontwikkeling van dergelijke klachten", zegt Gelderse Vallei. Bij klachten worden patiënten getest. Zorgpersoneel draagt persoonlijke beschermingsmiddelen.

Digitale check bij CWZ

Het CWZ in Nijmegen houdt ook patiënten tegen, laat een woordvoerder weten. "We doen een digitale check", zegt Claessen. "Wie bevestigend antwoord op de vraag Bent u afgelopen twee weken in een land of gebied geweest met het reisadvies 'oranje' of 'rood'? mag op dat moment niet naar het CWZ komen."

Het ziekenhuis waarschuwt patiënten op zijn website dat ze mogelijk bij een afspraak naar een andere vestiging moeten. Behalve in het Jonkerbos in Nijmegen heeft het CWZ dependances in Druten en in Oosterhout.

Winterswijk en Doetinchem

In Winterswijk en Doetinchem worden patiënten uit oranje of rood gebied als ‘corona-verdacht’ aangemerkt, laat een woordvoerder van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Slingeland Ziekenhuis weten. Als zij op bezoek moeten bij een polikliniek of de radiologie of bloed moeten prikken, wordt de afspraak uitgesteld tot na de quarantaineperiode van veertien dagen.

"Als uitstel om medische redenen niet mogelijk is, dan kan de afspraak doorgaan onder de voorwaarden die ook gelden voor andere corona-verdachte patiënten." Dat gaat dan onder meer om het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker en het niet plaatsnemen in de wachtkamer.

Afspraken voor opnames of ingrepen moeten worden uitgesteld in de Achterhoekse ziekenhuizen. Blijkt uitstel na thuiskomst uit een risicogebied om medische redenen niet mogelijk, dan worden deze patiënten in quarantaine opgenomen en geïsoleerd verpleegd.