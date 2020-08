Waar komt die stank vandaan in Arnhem en Velp?

Veel mensen in Arnhem en Velp hadden last van de lucht. Foto: Flickr

Een penetrante geur veroorzaakte woensdagmorgen klachten in delen van Arnhem en Velp. De Veiligheidsregio heeft klachten in onderzoek en houdt het vooralsnog op het uitrijden van mest in de Betuwe.

Bij Omroep Gelderland kwamen woensdagmorgen klachten binnen uit de wijk Presikhaaf en ook uit Velp. Een van de melders is Hatice Kadioglu. "Ik lag in de woonkamer te slapen met de balkondeur open, toen ik wakker werd", legt ze uit. "Ik ben erg gevoelig voor geur. Ik dacht eerst dat het uit de wc of badkamer kwam, maar daar was niets aan de hand."

Pas op het balkon kwam Hatice erachter dat de stank van buiten kwam.

Verbrande autobanden

Een melder op Twitter rook de stank op de A12 ter hoogte van IKEA. En Arno in Arnhem vergeleek de stank met verbrande autobanden of plastic.

Anne-Lies Meijboom woont in Arnhem, tegenover de stadsboerderij aan de Laan van Presikhaaf. "Het was verschrikkelijk, maar het werd later gelukkig een stuk minder. Het was iets chemisch, iets als zwavel. Vroeger had je hier de stank van de Akzo, maar dit was iets anders. Iemand hier in de flat had de politie al gesproken. Het zou champignonmest zijn."

Stank in onderzoek

De stankoverlast is in onderzoek bij de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. "We vermoeden dat het komt door gieren in de Betuwe", zegt een woordvoerder. "De wind komt uit die richting en door het warme weer blijft de stank langer dan anders hangen."

Stichting Milieuklachten, gevestigd in Arnhem, meldde op haar website dat de stank ook in Westervoort werd waargenomen.