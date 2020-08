Huren in Gelderland? Het is nog steeds relatief goedkoop

Een woning in de vrije sector huren in Gelderland is in het tweede kwartaal van 2020 iets duurder geworden. Foto: ANP

Een woning in de vrije sector huren in Gelderland is in het tweede kwartaal van 2020 iets duurder geworden. Toch ligt de gemiddelde vierkantemeterprijs relatief gezien nog altijd laag, blijkt uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM en LocalFocus.

In Gelderland is de gemiddelde vierkantemeterprijs in een woning in de vrije sector 10,38 euro. Daarmee is onze provincie voordeliger dan Noord-Brabant (10,53 euro), Zeeland (10,61), Flevoland (10,75), Groningen (11,26), Utrecht (12,83), Zuid-Holland (12,85) en koploper Noord-Holland (17,40).

Bekijk de gemiddelde huurprijs voor een woning in de vrije sector.

Gelderland behoort wel tot de grootste stijgers. Terwijl de vierkantemeterprijs in Zuid-Holland, Zeeland en Groningen gemiddeld gezien daalde, liep die in Gelderland juist met bijna 6 procent op. Alleen in Overijssel (+6,5 procent), Utrecht (+8,7 procent) en Flevoland (+17,6 procent) liep de gemiddelde huurprijs in een nog hoger tempo op.