'Begin niet over de terrorscheiding', Getty organiseert speeddates voor senioren

Tientallen vrijgezelle senioren uit Oost-Nederland verzamelen zich woensdagavond voor een speeddate-sessie in Ulft, in de Achterhoek. Daar maken ze iedere acht minuten kennis met een andere man of vrouw, om te kijken of er wellicht een klik is.

Matchmaker Getty Schepers van Dating Oost zit achter de speeddates, die ze al jaren organiseert.

"Nadat we ze ontvangen hebben, sturen we de vrouwen ieder naar een vaste tafel met tafelnummer", vertelt Getty. "De heren schuiven om de acht minuten door, nadat er een belletje heeft geklonken. Ondertussen noteren zowel de vrouwen als de heren wat ze van de ander vonden en of het een 'ja' wordt, of dat ze er even over moeten nadenken. Daarna gaan ze door met een volgende date."

Hans van den Hoorn sprak op Radio Gelderland met Getty Schepers. De tekst gaat verder onder het fragment:

Getty legt niet gauw haar oor te luisteren bij de dates die gaande zijn. Toch kent ze de standaardvragen wel, die de mannen en vrouwen elkaar stellen. "Hoe oud ben je, heb je kinderen, waar woon je, ben je gescheiden, ben je weduwe of weduwnaar?", somt ze op. Dergelijke vragen probeert Getty een beetje tegen te gaan.

Terrorscheiding

De speciale kaartjes die op tafel liggen kunnen daarbij helpen. Daarop staan andere vragen, die de dates ook aan elkaar kunnen stellen. "Om wat verder te kijken. Wanneer je als vrouw een leuke man treft, en het gaat meteen over zijn terrorscheiding, dan denk je: daar heb ik geen zin in", aldus Getty.

De speeddates hebben al veel succes opgeleverd, claimt ze. "Elke speeddate levert uiteraard wel matches op, variërend van vijf tot wel negentien. Maar de vraag is dan natuurlijk: is het blijvend? En eigenlijk blijven er altijd wel één of twee setjes over die écht verliefd zijn. En er ontstaan ook wel langdurende relaties uit."

Daten in de open lucht

In de eerste maanden na de snelle verspreiding van het coronavirus waren de speeddates even geen optie. Inmiddels lukt het weer heel aardig, zegt Getty. Sinds de horecagelegenheden de deuren weer openden, zijn er al acht speeddate-sessies geweest. Die vinden allemaal plaats in de open lucht. "Ze zitten niet echt in elkaars gezicht te blazen, ze houden de normale afstand", verzekert Getty.

Wie ook eens mee wil doen aan een speeddate, moet de agenda van Dating Oost in de gaten houden. De sessie in Ulft is vol, maar zondag kunnen er nog mensen aanschuiven in Borculo.