Rogier Meijer ziet nog wat veel onrust bij NEC

Maar de trainer zag toch ook wel wat verbeterpunten. "De eerste helft waren we wat te onrustig en wilden we te snel beslissende dingen doen. De Treffers zakte ver in en dat was lastig voor ons. We deden een aantal domme dingen in het verdedigen, wat domme overtredingen werden er gemaakt. Die jonge jongens zijn dan te gretig met mensen weg willen sturen, terwijl de ruimte er niet is. De tweede helft zag je wel dat wij het beter vol kunnen houden, langer aan de bal waren en kansen creëren. Dat hebben we goed gedaan."

Barreto zaterdag in actie

Meijer hield enkele spelers aan de kant. "Ja, Jordy Bruijn en Kevin Bukusu hadden wat lichte klachten vanuit de training en we wilden geen risico gaan nemen. Edgar Barreto is in training. Het ziet er goed uit. Hij is fit en zal zaterdag zijn minuten gaan maken. We moeten nog wel meer scherpte krijgen en dat gaat alleen door meer wedstrijden te spelen. Voor die jonge gasten is De Treffers fysiek pittig, daar leren ze alleen maar van."