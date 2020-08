Je kunt op dit moment in alle recreatieplassen veilig zwemmen. Foto: ANP

In vrijwel alle recreatieplassen van Gelderland kan vooralsnog veilig worden gezwommen deze dagen. Van de tientallen openbare zwemplassen die er zijn, geldt er alleen een waarschuwing voor de kwaliteit van het water van het Bronsbergermeer bij Zutphen en het Blauwe Meer in Dinxperlo.

In periodes waarin hoge temperaturen langer aanhouden neemt doorgaans de kans op blauwalgvorming toe, maar voor zover bekend is hier alleen nog maar sprake van bij het Blauwe Meer in Dinxperlo.

Zwemmers die in contact komen met blauwalg krijgen mogelijk huidirritatie en maag- en/of darmklachten. Sommige delen van het water in Dinxperlo zijn afgezet, maar van een officieel geheel zwemverbod is nog geen sprake, al wordt het zwemmen er wel sterk afgeraden.

Zwemmersjeuk door uitwerpselen

De status bij het Bronsbergermeer bij Zutphen is dezelfde. Hier wordt gewaarschuwd voor het risico op zwemmersjeuk. Dit wordt veroorzaakt door een parasiet in de uitwerpselen van watervogels. De larven van de parasiet kunnen de huid van een zwemmer binnendringen. Het lichaam maakt de larven wel onschadelijk, maar vaak ontstaat er wel een allergische reactie. Deze is hinderlijk, maar onschuldig.

Er is op dit moment niet één recreatieplas waar een daadwerkelijk zwemverbod geldt op basis van de kwaliteit van het water. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvaardigen van verboden en waarschuwingen bij de provincie. Het monsteren van het water wordt uitgevoerd door de waterschappen.

De status van de kwaliteit van het zwemwater in Gelderland kan worden bekeken op de website van zwemwater.nl of via de databank van LocalFocus.

Recreatieplassen en de kwaliteit van het zwemwater op LocalFocus