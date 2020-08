Nieuwe spelers De Graafschap moeten extra aan de bak van Snoei

De Graafschap verzette vorige week op de nostalgische Wageningse Berg een hoop werk. Een trainingskamp in de voorbereiding is traditiegetrouw bedoeld om meters te maken en de fysieke basis te leggen voor het seizoen. Snoei merkte dat de nieuwelingen nog een behoorlijke achterstand hebben ten opzichte van de rest van de groep.

De trainer uit Didam heeft er ook wel een verklaring voor. "Wij zijn tot 19 juni doorgegaan met trainen", analyseert Snoei. "De spelers die we er de afgelopen weken hebben bijgekregen zijn allemaal veel eerder gestopt. Lieftink bij Go Ahead, Blummel bij Den Bosch, Konings bij Heracles. Uit testen blijkt ook dat ze daar nu veel last van hebben. Dat wij veel later zijn gestopt, daar plukken die spelers nu de vruchten van."

Opbouw van achteruit

De laatste aanwinst die Snoei zag aansluiten was Rick Dekker van PEC Zwolle. De trainer is openhartig over de middenvelder. "Bij Zwolle waren ze best verrast. Ik sprak Albert van der Haar (oud-speler en nu scout PEC, RvdM) en die zei tegen mij 'blind nemen die speler'."

Snoei: "Ricky heeft 100 eredivisieduels in de benen. Een bijtertje inderdaad, maar ook iemand die de opbouw van achteruit goed kan verzorgen. Dit hebben we weer prima gedaan. Hij heeft alleen ook nog een achterstand."

FC Volendam op bezoek

De Graafschap trainde de afgelopen dagen dan ook in kleine groepjes. Woensdag is de selectie in Doetinchem weer compleet en sluiten de spelers die wel vrijaf kregen, weer aan.

Zaterdag speelt de titelfavoriet in de eerste divisie voor het eerst in maanden weer een oefenwedstrijd op de eigen Vijverberg. Tegenstander is FC Volendam. Bij het duel kunnen door corona maatregelen ongeveer 1800 toeschouwers aanwezig zijn. De ploeg van Wim Jonk was vorige week nog sparringpartner van Vitesse. De Arnhemse club won met 5-0.