'Volstrekte waanzin', zegt voorzitter van De Graafschap over verbod op duel Go Ahead

Martin Mos snapt niets van het verbod op het duel tussen Go Ahead en De Graafschap (foto Omroep Gelderland)

De Graafschap is verbaasd en verbolgen dat de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet door mag gaan. De burgemeester in Deventer vreest ongeregeldheden buiten het stadion. "Een lachertje! Onze supporters gaan daar echt niet heen."

Voorzitter Martin Mos is nog niet op de hoogte als hij door Omroep Gelderland op de hoogte wordt gebracht van het laatste nieuws. Burgemeester König heeft een streep gezet door het uitduel van De Graafschap tegen Go Ahead Eagles op zondag 6 september. "Het ontbreekt ons aan ervaring met het spelen van wedstrijden met beperkingen. Ik wil daarom eerst ervaring opdoen en dan zijn we beter voorbereid voor een duel met De Graafschap", aldus König.

Potje knokken

"Dit is echt belachelijk", reageert Mos. "Er zijn nog nooit zo veel strikte maatregelen genomen als nu. Naar die wedstrijd gaat vanuit onze supporters geen hond heen. Ze mogen niet eens. En je denkt toch niet dat ze naar Deventer gaan om alleen buiten het stadion een potje te knokken? De supporters zijn niet gek. Dit is volstrekte waanzin. Waar heeft die burgemeester het over?"

"Dan hadden ze beter een streep door de wedstrijd van vorig seizoen kunnen zetten tegen Go Ahead", gaat Mos verder. "Maar dat gebeurt niet. Nee, dit is echt een lachertje." Ook trainer Mike Snoei snapt er niets van en maakt zich ook kwaad om de afgelasting zo vroeg in het seizoen. "Laten we nu alsjeblieft gewoon weer de weekenden gaan voetballen. De mensen worden gillend gek van al dat wachten en wij zijn hierdoor straks ineens 12 dagen vrij. Ik baal hier enorm van."

Vol stadion

Ook Snoei vreest niet voor rellen in Deventer. "Ik steek mijn handen voor onze supporters in het vuur. Iedereen wil graag aan het seizoen beginnen. Deze wedstrijd moet gewoon gespeeld worden. Bovendien zit het stadion van Go Ahead altijd vol. Niet alleen tegen De Graafschap hoor. Dus de argumenten zijn helemaal niet van toepassing", foetert de trainer.