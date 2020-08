Zutphen krijgt tóch een kermis: zonder vuurwerk, maar met een reuzenrad

De jaarlijkse kermis in Zutphen staat dit jaar op de Houtwal in plaats van op de markten, zoals voorgaande jaren. In goed overleg met de kermisexploitanten en na een positief advies van de Veiligheidsregio is de vergunning verleend voor een coronaproof kermis op de parkeerplaats achter het politiebureau.

Burgemeester Annemieke Vermeulen is blij dat de kermis door kan gaan: "Het was echt een lastig vraagstuk voor het college. Gemeente en kermisexploitanten willen beiden dat het bezoeken van de kermis veilig is en geen risico geeft voor de volksgezondheid."

'Beste oplossing'

Kermisexploitant Ida Oostenenk is blij dat ze haar schiettent weer uit kan stallen in Zutphen. "Bittere noodzaak", noemt ze het, in een zomer waarin veel kermissen zijn afgelast. Oostenenk en de andere exploitanten vinden het wel nog steeds jammer dat ze niet op de markten, middenin de binnenstad kunnen staan. "Maar het is niet aan de gemeente dat het niet mag, maar aan de VNOG. Dan is dit misschien de beste oplossing."

"We zijn blij dat het de inwoners van Zutphen én de exploitanten gegund is dat er begin september tóch een kermis in Zutphen is. En we zijn blij met de toezegging van de gemeente dat de kermis de volgende jaren gewoon weer op de markten is als de situatie rond het coronavirus dit toelaat." De hoeveelheid attracties blijft op de Houtwal hetzelfde. "Ongeveer twintig. En het reuzenrad is nieuw, leuk voor gezinnen om over de stad te kijken."

Maatregelen

De kermis ziet er dit jaar door de maatregelen wel iets anders uit dan normaal. Attracties worden ruimer opgezet, er komt een in- en uitgang, looproutes, extra toezicht en hygiënemaatregelen. Ook krijgen kinderen onder de 18 jaar een bandje, zodat het voor de exploitanten duidelijk is wie wél en wie geen afstand hoeft te houden. Het vuurwerk, normaal gesproken op vrijdagavond, gaat vanwege alle maatregelen dit jaar niet door.

Op het terrein wordt gedurende de kermis ook toezicht gehouden op de 1,5 meter maatregelen, zowel door de gemeente als de exploitanten zelf. Burgemeester Vermeulen: "Maar we kunnen dit niet alleen. Aan de bezoekers van de kermis vragen wij dan ook: gebruik je gezonde verstand en neem je eigen verantwoordelijkheid. Samen maken wij de kermis in Zutphen mogelijk."

De kermis in Zutphen wordt gehouden van 2 tot 6 september.

Zie ook: