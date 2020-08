De bussen blijven rijden, maar Keolis is megaklus definitief kwijt

Keolis maakte in het geniep een afspraak met een Chinese busbouwer, voordat het bedrijf de aanbesteding ter waarde van 900 miljoen euro deed. In die clausules stond volgens onderzoeksplatform Follow the Money dat de busbouwer geen boete of rechtszaak kon krijgen, wanneer het de elektrische bussen niet op tijd leverde. De provincie Gelderland rekende Keolis dat zwaar aan en sprak van verstrekking van onjuiste informatie.

Keolis, moederbedrijf van Syntus, verdwijnt niet direct uit het straatbeeld. De bedoeling is dat het bedrijf vanaf december de zogenaamde noodconcessie op zich neemt. "De reiziger staat voor de provincies voorop en moet erop kunnen rekenen dat de bus blijft rijden", legt de provincie Gelderland uit. "Daarom werken we hard aan noodmaatregelen om het busvervoer vanaf december 2020 door te laten doorgaan. Zo voorkomen we ook kapitaalvernietiging en gaan we zorgvuldig om met publiek geld."

Geschrokken van straf

Na de eerste uitkomsten van vals spel reageerde Keolis geschrokken. Men sprak van een buitenproportionele straf en vond het niet terecht dat het complete bedrijf gestraft werd voor de oneerlijkheid van een kleine groep. Door openheid te hebben geboden hoopte het bedrijf de relatie met de provincie te herstellen.

Onder het personeel - in totaal zo'n duizend man - heerste bovendien grote onrust, omdat voor een grote groep Keolis-werknemers de toekomst onzeker werd. Keolis zelf gaf aan dat er 260 banen op het spel stonden en dat er al bussen besteld waren in China en onderweg naar Europa.

Acties halen niets uit

Keolis-medewerkers begonnen een actie om sympathie mee op te wekken. Twee weken geleden overhandigden ze zo'n drieduizend handtekeningen tégen het intrekken van de OV-concessie. Die actie heeft echter niet mogen baten: gedeputeerde Bert Boerman van Overijssel zegt tegen RTV Oost dat Keolis frauduleus heeft gehandeld. En dat kan niet ongestraft blijven. "Integer handelen en je aan de regels houden zijn basisprincipes", zegt Boerman.

De provincie Gelderland laat weten dat de concessie opnieuw aanbesteed wordt. Dat betekent dat andere partijen nogmaals een poging mogen doen het openbaar vervoer in de regio IJssel-Vecht op zich te nemen. Dat traject start naar verwachting in 2022. Tot die tijd mag Keolis, als het bedrijf dat wil tenminste, de noodconcessie op zich nemen.

