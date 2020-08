Motorrijder die tankstation binnenreed is bewoner van huis waar brand was

Rond 05.00 uur reed de motorrijder door de rolluiken van een gesloten Shell-tankstation en kwam hij tussen de schappen terecht. Daarbij raakte hij ernstig gewond. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Diezelfde ochtend ging de brandweer af op een brand bij een woning aan de Nijverheidsstraat in Huissen. Agenten troffen er een brandgevaarlijke situatie aan, maar vonden geen mensen in het huis. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) kwam uit voorzorg ter plaatse. Na enkele uren was de situatie veilig genoeg om onderzoek te doen. De omgeving werd afgezet.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wat de toedracht is van beide gevallen, is nog niet duidelijk. Wel stelt de politie nu te weten dat de motorrijder de bewoner is van de brandende woning in Huissen. Volgens een buurtbewoner lag er benzine in de woning.

Het onderzoek gaat verder.