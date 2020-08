Wielrenner Gijs (20) verloor deel van zijn vinger: 'Ik zag alleen bloed'

Het was een teleurstellende en vooral pijnlijke Ronde van Burgos voor Gijs Leemreize (20). De wielrenner uit Ruurlo reed zijn tweede professionele koers en ging daar hard onderuit. Het kostte hem een vingertop. "Tot aan het eerste kootje is het eraf", vertelt Gijs.

Hij is alweer een even terug uit Spanje, in zijn ouderlijk huis in de Achterhoek. "Het gaat naar omstandigheden goed", zegt Gijs. "Morgen ga ik naar de teamarts en ik hoop dat de hechtingen eruit mogen. Sinds afgelopen weekend ben ik weer begonnen met trainen op de hometrainer."

Fiets gehaakt achter vangrail

Vorige week dinsdag kwam Gijs lelijk ten val in Noord-Spanje. "Nog geen 24 uur later was ik weer terug in Nederland", vertelt hij nog een beetje beduusd. Het wielrentalent kon zich het incident aanvankelijk maar vaag herinneren. Een foto, genomen na de val, friste zijn geheugen op.

Gijs verklaart: "Daar zag ik dat mijn stuur achter de vangrail gehaakt stond. Ik weet nog dat er een valpartij voor mij was. Waarschijnlijk wilde ik er rechts langs, maar daar was de vangrail. Toen raakte ik met mijn vinger tussen het stuur en de vangrail geklemd."

'Ik raakte even in paniek'

En dus zit Gijs in de lappenmand: een flink stuk van zijn rechter ringvinger mist. "Ongeveer tot aan het eerste kootje. Dus ja, eigenlijk het bovenste topje en mijn nagel zijn eraf. Die komt niet meer terug. Toen het gebeurde, voelde ik enkele seconden niets. Daarna zag ik alleen bloed. Ik raakte wel even in paniek, ja."

Vrezen voor zijn wielercarrière deed Gijs nooit. "Het was vrij snel duidelijk dat alleen mijn topje weg is, dus ik wist wel dat het voor het fietsen geen probleem is in de toekomst."

Focus op de toekomst

Hij is alweer druk aan het trainen en geeft zijn vinger zoveel mogelijk rust. De eerstvolgende ronde op de planning, degene waar de Achterhoeker het meest naar uitkeek, zou de Franse Tour de l'Avenir zijn volgende week. Maar die is geschrapt.

En dus focust Gijs zich nu op het NK in augustus. "Dat is denk ik de eerste wedstrijd en dan staan er in september veel mooie koersen op het programma. Dan zal ik hopelijk veel gaan rijden", besluit de gehavende atleet.

