Risicowedstrijd Go Ahead Eagles-De Graafschap verboden door burgemeester

In maart won De Graafschap met 2-1 in Deventer. Foto: Omroep Gelderland

De burgemeester van Deventer heeft de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen De Graafschap op 6 september verboden. De beperkingen als gevolg van het coronavirus leiden mogelijk tot ongeregeldheden rondom dit al jaren beladen duel. De maand september is daarom te vroeg voor deze wedstrijd, meent de burgemeester.

Burgemeester Ron König: "We hebben de KNVB verzocht de wedstrijd later in het seizoen te plannen. Het ontbreekt ons aan ervaring met het spelen van competitiewedstrijden met de beperking van het aantal bezoekers tot zo’n 1600 in plaats van tienduizend. We hebben geen idee hoe supporters daar mee omgaan."

König was voor hij burgemeester werd in Deventer wethouder in Rheden en Arnhem. Hij vervolgt: "De enige risicowedstrijd van het seizoen onder deze omstandigheden zo vroeg in het seizoen spelen is een te groot risico voor de openbare orde. Ik wil daarom dat we eerst ervaring opdoen met deze nieuwe situatie. We zijn dan beter voorbereid op een wedstrijd als tegen De Graafschap."

Charges

In het verleden liep het een paar keer uit de hand toen De Graafschap en Go Ahead elkaar troffen. De Graafschap versloeg in 2015 in de halve van de finale van de play-offs Go Ahead, waardoor de club uit Deventer afzakte naar de eerste divisie. De wedstrijd op de Adelaarshorst werd gestaakt, omdat fans van de thuisploeg het veld opkwamen. Na afloop moest de ME charges uitvoeren achter het stadion.

Degradatie De Graafschap

In 2016 ging het opnieuw goed mis, dit keer in de finale van de play-offs. Na de eerste wedstrijd in Deventer (4-1 winst voor Go Ahead) werden fans van De Graafschap belaagd. Een week later op De Vijverberg promoveerde Go Ahead en degradeerde De Graafschap. De spelers van de Eagles werden na afloop op het veld belaagd door supporters van de Achterhoekse club. Het gevolg was een fikse geldboete een een wedstrijd zonder publiek.

Begin maart 2018 namen de supporters van The Eagles revanche in het eigen stadion. Spelers van De Graafschap beleefden nu angstige momenten. Ook toen was de sfeer grillig en konden stewards en ME uiteindelijk erger voorkomen.