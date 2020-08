Twee Market Garden-veteranen kort na elkaar overleden

Op 18 september van dat jaar werden Richards en Deane, samen met ruim 1900 parachutisten, gedropt boven de Ginkelse Heide om de Rijnbrug te ontzetten.

Een dag later raakte Deane ernstig gewond, verloor daarbij een oog en werd krijgsgevangene gemaakt. De zwaargewonde parachutist kreeg bloed van een Duitse soldaat. Tot het einde van de oorlog zat hij in een krijgsgevangenkamp in het Zuid-Duitse Moosburg.

Op 7 september vorig jaar onthulde Deane in Engeland een monument ter nagedachtenis aan het tiende bataljon van het Parachute Regiment waarvan hij deel uitmaakte.

Deane bij de onthulling van het monument. Foto: Arjan Vrieze

Mes verloren

Richards, een sappeur, werd eveneens krijgsgevangene. Hij maakte deel uit van de verdediging van huis Sonnenberg in Oosterbeek toen hij zich moest overgeven. Hij had zijn loopgraaf verlaten, werd uitgeschakeld door een sluipschutter en verloor daarbij zijn mes. Eind jaren negentig van de vorige eeuw kwam Richards terug naar Oosterbeek en kreeg zijn mes terug, nadat een tuinman dat had opgegraven.

Richards' mes ligt nu in een oorlogsmusuem in het Engelse Duxford. Op Facebook wordt gemeld dat het de laatste wens is van Richards om te worden bijgezet op de oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek.