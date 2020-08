Hond loopt van Zwitserland naar Didam, beestje laat zich niet vangen

Een loslopende hond is na maanden rondzwerven door West-Europa uitgekomen in Didam. Een baasje is onbekend, maar verschillende organisaties hopen de Bretonse Spaniël snel te pakken te krijgen om hem de nodige zorg te kunnen bieden. Maar het dier vangen is een hele kluif. Mensen wordt ook nadrukkelijk afgeraden dat zelf te doen,

"Het is een wonder dat hij nog leeft", stelt Wouthilde Knevel van Amivedi Doetinchem over de hond. "Met al die wegen die hij onderweg is gepasseerd is het echt een wonderhond."

De laatste zichtmelding van het dier was zondag in de omgeving van Didam. De eerste melding van het dier kwam halverwege maart, vanuit Zwitserland. De hond legde met omzwervingen een tocht af van bijna tweeduizend kilometer, waarbij onderweg zonder succes is geprobeerd hem te vangen door ervaren zoekteams.

"Hij is bang en heeft geen vertrouwen in de mens", legt Knevel uit. "Daarom is het belangrijk hem niet zelf te benaderen."

'Dier niet opjagen'

In Nederland wordt de zoektocht naar de hond gecoördineerd door Honden Zoekgroep Gelderse Vallei. "Je moet het dier niet opjagen", benadrukt Peter Zijlmans van de organisatie. "Als mensen hem zien, moeten ze gelijk een melding doorgeven. Dan maken wij een plan hoe we hem op één plek kunnen houden."

Mocht de hond gevangen worden, wacht gelijk een bezoek aan de dierenarts. "Dan zal hij naar een opvang gaan waar wordt gekeken of hij kan socialiseren", legt Knevel uit. "Hopelijk kan hij dan ooit ergens geplaatst worden."