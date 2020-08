Nog heel even en dan gaat de Waalbrug weer open. Foto: Omroep Gelderland

Het heeft lang geduurd, maar vanaf maandagochtend 17 augustus kan gemotoriseerd verkeer voor het eerst over het nieuwe asfalt onder de bogen van de Waalbrug rijden. Twee rijstroken voor de stad uit, en één voor de stad in. Het weekeinde daarvoor is de brug afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer.

Van vrijdag 14 augustus 21.00 tot maandag 17 augustus 06.00 uur moet al het verkeer - inclusief OV-bussen - omrijden via de Oversteek. Fietsers en voetganger gaan in twee richtingen over het westelijke fietspad. Dat is nodig om de belijning aan te brengen en de verkeerssituatie om e bouwen naar de nieuwe situatie.

Laatste werkzaamheden

Van de bogen schilderen komt het voorlopig niet meer. Onlangs werd bekend dat dit veel de kostbaar uitpakt vanwege het giftige chroom-6 dat op de brug is aangetroffen. De gemeente Nijmegen gaat vanaf die maandag nog wel het oostelijke fietspad ombouwen naar een fietspad in twee richtingen. Het fietsverkeer stad uitwaarts zal voorlopig over de voormalige busbaan rijden.

Als het oostelijke fietspad gereed is, gaan de gemeente en Rijkswaterstaat het westelijke fietspad en de busbaan geschikt maken voor fietsverkeer in twee richtingen. Om voldoende en veilige werkruimte te creëren voor de aannemers van deze werkzaamheden zijn er op de brug drie rijstroken beschikbaar in plaats van vier.

Pas als al deze werkzaamheden klaar zijn, naar verwachting eind van dit jaar, zal het gemotoriseerd verkeer weer over twee rijstroken in beide richtingen over de Waalbrug kunnen rijden.

Zwaar verkeer, zoals vrachtwagens en landbouwvoertuigen, mag overigens pas over de brug rijden als de steigers onder de brug zijn verwijderd. Ook dat zal aan het eind van dit jaar zijn.

