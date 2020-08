Bijna verdubbeling aantal coronabesmettingen in Gelderland

Van nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen was geen sprake in Gelderland. In landelijk opzicht wel: het ging om 28 ziekenhuisopnames en 3 sterfgevallen.

Landelijk bijna verdubbeld

Door heel Nederland kwamen er de voorbije zeven dagen 2588 erkende coronabesmettingen bij. Dat zijn er bijna tweemaal zoveel dan een week geleden: toen ging het om 1329 nieuwe besmettingen.

Met name in Zuid-Holland (1209) is een toename te zien in het aantal meldingen te zien, gevolgd door Noord-Holland (618) en Noord-Brabant (333). In Drenthe (5), Friesland (9) en Limburg (26) is nauwelijks sprake van bevestigde coronabesmettingen.

Reproductiegetal boven 1

Het reproductiegetal is in zeven dagen tijd gezakt van 1,40 naar 1,20. Dat wil zeggen dat op dit moment 100 mensen met het coronavirus samen 120 mensen besmetten. Idealiter ligt het getal onder de 1. Dan verdwijnt een infectie langzaam maar zeker.

Bekijk hier hoeveel besmettingen er de afgelopen twee weken in jouw gemeente zijn gemeld. De tekst gaat verder onder de kaart.

Zie ook: CORONA | De belangrijkste cijfers op een rij

Persconferentie Rutte op donderdag

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven donderdagavond vanaf 19.00 uur een persconferentie, zo deelt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag mee. Ze zullen de algemene situatie rond het coronavirus duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio's en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen.

Premier Mark Rutte geeft donderdagavond een persconferentie. Foto: ANP