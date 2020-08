Water verdwijnt uit zwembad Rozengaarde voor herstel

Het water in het wedstrijdbad van Rozengaarde in Doetinchem maakt deze zomer plaats voor bouwmateriaal. Het herstel van de loslatende tegels zorgt voor een kostenpost van naar schatting drie ton, waarbij de reparatie vooralsnog voor rekening komt van het zwembad.

"Je bent een beetje treurig als je het zo ziet", zegt Thony Mul, manager van Rozengaarde, als hij de diepte van het lege wedstrijdbad in kijkt. "Maar ik zie wel dat het weer heel mooi gaat worden."

De tegels die problemen opleveren werden in 2013 gelegd, waarna ze in 2016 op meerdere plekken losraakten. De schade aan het therapiebad en de douches is inmiddels hersteld.

'Enorme klus'

Het wedstrijdbad moet na de herstelwerkzaamheden midden september weer opengaan. "Het is een enorme klus", vertelt Mul. "Je kunt het niet zien alsof je een badkamer aan het betegelen bent, in een zwembad is dat echt even anders. Het moet vol gelijmd worden en dat is vakmanschap."



Kostbaar vakmanschap, want de kosten worden geschat op 300.000 euro. De rechter oordeelde vorige maand dat onvoldoende bewezen is dat de schade is veroorzaakt door de tegelzetter, waardoor Rozengaarde vooralsnog zelf opdraait voor het bedrag.

Het zwembad in Doetinchem, dat de kosten overigens kan dragen, beslist binnenkort of een hoger beroep volgt. "Die kans is altijd aanwezig", zegt Mul. "We zijn nog steeds strijdvaardig om de juiste oorzaak van het afvallen van de tegels boven water te krijgen."