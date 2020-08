Vermiste jongens liepen urenlang over de kermis

Op de kermis die tot en met 23 augustus bij het stadion staat, werkt Martin bij de FireBall. "Ik had ze al een paar keer gezien en hield ze een beetje in de gaten. Ze waren ook in attracties geweest", vertelt Martin tegen Omroep Gelderland.

Toen het later en later werd, hoorde de kermismedewerker de kleinste tegen zijn vriendje zeggen dat hij wel terug naar huis wilde, omdat hij slaperig werd. Martin vertelt: "Die jochies wilde ik niet alleen en zonder fietsverlichting, want die hadden ze niet, naar huis laten fietsen. Ik ben toen met ze meegegaan."

'Naar huis' was een woongroep van zorginstelling Pluryn in Oosterbeek. Martin over de gevolgen van de urenlange afwezigheid van de twee: "Ik heb zelf in woongroepen gezeten. Die jongens moeten nu verplicht 24 uur op hun kamer blijven als straf. Maar dat wisten ze zelf ook, zeiden ze tegen mij."

Stopteken door de politie

Ter hoogte van het Montessori College op de Utrechtseweg, het liep volgens Martin inmiddels tegen middernacht, lieten agenten het gezelschap stoppen. "Ik heb de politie het verhaal uitgelegd, ik moest mijn ID-kaart laten zien en ik kon daarna gaan", verklaart de kermismedewerker.

Dat er een Burgernetmelding was verspreid, hoorde Martin pas achteraf. "Ik heb dat niet op mijn telefoon. Als ik het had geweten, waren de jongens al veel eerder terug geweest."

Een politiewoordvoerder wil niet ingaan op het verblijf van de jongens. Wel bevestigt hij dat het vermiste duo aan het begin van de nacht op de Utrechtseweg werd aangetroffen. Pluryn wil niet reageren. "We doen geen uitspraken over cliënten", zegt een woordvoerder.

Politie op zoek naar de vermiste jongens. Foto: Persbureau Heitink