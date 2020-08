Hittegolf op komst, we krijgen acht tropische dagen op een rij

Er is officieel sprake van een hittegolf als er een reeks van vijf dagen met temperaturen van 25 graden of hoger is. Drie dagen daarvan moeten minimaal dertig graden zijn.

'Onaangenaam heet'

Woensdag voorspelt Klaassen temperaturen van 26 tot 28 graden in onze provincie. "Met flink zonnige perioden en het blijft overal droog." We gaan echt tropische dagen krijgen volgens hem. Donderdag verwacht hij 30 of 31 graden in Gelderland. "Een zonovergoten dag met een zwakke zuidoostenwind."

"En ook vrijdag en zaterdag zien er tropisch uit." Dan zou de temperatuur zelfs verder oplopen, naar zo'n 32 tot 34 graden in onze provincie. "Dan is het echt wel snikheet hoor."

In totaal verwacht Klaassen een reeks van acht tropische dagen op rij. "Dat is toch wel heel bijzonder te noemen." Het kan volgens hem voor heel veel mensen 'onaangenaam heet' worden. "Vanaf maandag komt er dan ook meer vocht in de atmosfeer, waardoor het benauwder wordt."

'Kan tot problemen leiden'

Met name ouderen en mensen met een 'wat broze gezondheid' kunnen daar echt heel veel last van krijgen, vreest Klaassen. "Als dat een dagje is, valt dat nog wel mee. Maar zeven of acht dagen dit soort hoge temperaturen op rij, kan echt wel tot problemen leiden."

Mensen die moeite hebben met die hitte, moeten volgens hem goed in de gaten worden gehouden. "Ik ben daar wel bezorgd over."

Beluister hier het weerbericht op Radio Gelderland.