Uitspraak nadert: wel of geen straf voor doodrijden overvaller Arnhem?

De rechtbank doet woensdag uitspraak in de zaak van een 37-jarige Arnhemmer, die ervan wordt verdacht in maart 2017 de man te hebben doodgereden die eerder die avond zijn woning overviel. De overvaller zou schietend het huis zijn binnengekomen, waarna de verdachte en zijn vriendin er in paniek vandoor gingen in een busje. De Arnhemmer zou daarna op de overvaller zijn ingereden.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden ontslag van alle rechtsvervolging, omdat hij in grote angst en paniek gehandeld zou hebben. De officier van justitie vindt dat de verdachte daarom een beroep kan doen op noodweer en noodweerexces.

Volledige paniek

De Arnhemmer zou de overvaller niet hebben achtervolgd, zo liet zijn vriendin via haar advocaat kort na de fatale aanrijding weten. "Die stond daar ineens met zijn pistool voor de auto en schoot. Het stel wist niet of er nog een andere overvaller in hun huis was. En hun twee kinderen waren nog in het huis. Ze waren volledig in paniek."

Het OM stelt dat de verdachte schuldig is aan doodslag, maar dat hij niet strafbaar is. "Van de man kon in deze situatie niet redelijkerwijs worden verwacht dat hij tot helder nadenken in staat was én kon beseffen dat het gevaar was geweken", aldus de officier van justitie. Woensdag wordt duidelijk of de rechtbank daarin meegaat.

