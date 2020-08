'EOD in Huissen doorzoekt woning van motorrijder die tankstation binnenreed'

De politie bevestigt dat uit eerste onderzoek blijkt dat de twee incidenten in Huissen en Elst verband met elkaar lijken te hebben. "Over het hoe en wat kan ik nu nog niets zeggen. Het onderzoek loopt nog", aldus een woordvoerder.

Zie ook: Drie woningen in Huissen ontruimd om brandgevaar, EOD opgeroepen

De EOD was in de ochtenduren geruime tijd bezig met de 'brandgevaarlijke situatie' in Huissen, waar ook drie andere huizen zijn ontruimd. Een verslaggever ter plaatse zegt dat de situatie rond 11.00 uur onder controle leek en dat het huis op dat moment geventileerd werd. Mogelijk lag er munitie in de woning.

De politie laat weten dat de situatie rond 12.00 uur veilig genoeg was om binnen forensisch onderzoek te doen. De politie verwacht op een later moment meer duidelijkheid te kunnen geven over wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Motor tussen de schappen

Bij het incident in Elst schoot de motorrijder door het rolluik de winkel van het tankstation binnen. De motor kwam terecht tussen de schappen van de winkel, die op dat moment gesloten was.

De motorrijder is volgens buren een bekende van de politie, maar dat kan de woordvoerder niet bevestigen.

Zie ook: Motorrijder rijdt tankstation langs A325 binnen en raakt zwaargewond