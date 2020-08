'Papa de auto staat in lichterlaaie', hoorde volkszanger Frank van Etten zijn zoon zeggen

"Een slechte nacht dus voor ons gezin", stelt Van Etten die 'lekker in bed lag' toen hij het bewuste telefoontje kreeg. "Dat was natuurlijk even paniek."

Het incident gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 1.00 uur langs de N302 bij Ermelo. In de auto zat naast de zoon van Frank van Etten ook zijn manager Jasar Dibrani. "Daar gaat het nu goed mee", vertelt Van Etten. "Maar ze zijn natuurlijk hartstikke geschrokken. Niet fijn als dat je gebeurt."

'Afpersingszaak ligt in verleden'

In 2017 gingen meerdere auto's van Van Etten in vlammen op rondom een afpersingszaak. Maar een link met die periode, daar denkt Van Etten niet aan. "Dat is voor mij afgedaan. De politie heeft dat netjes afgewikkeld." Hij wil het graag positief houden. "Dat was een hele vervelende situatie, maar die zaak ligt in het verleden."

"We zijn gigantisch aan het bouwen aan het imperium Van Etten", ziet de volkszanger. Volgens hem kan iedereen dit overkomen. "Maar gelukkig zijn mijn kinderen ongedeerd gebleven, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik vind het vooral zuur voor mijn zoon: hij heeft net zijn rijbewijs gehaald en dan gebeurt dit."

'Auto was niks van over'

Toen hij zijn zoon en manager vannacht ophaalde, schrok Van Etten zich 'een hoedje'. "De auto is helemaal total loss." Dat gaat volgens hem 'kennelijk zo snel' als die eenmaal in de brand vliegt. "Daar was niks meer van over: geen stoelen, geen stuur."

Manager Dibrani, die naast de zoon van Van Etten in de auto zat, geeft aan dat beiden vannacht 'goed wakker hebben gelegen'. Toen ze zagen dat de motor oververhit was trapten ze 'gelijk op de rem' en sprongen uit de auto. "Shit en nu", dacht de zoon van Van Etten volgens hem, ook omdat hij pas onlangs zijn rijbewijs haalde.

Maar vader, die hen daar heeft opgehaald, was volgens Dibrani vooral blij dat beide mannen er heelhuids vanaf kwamen.

