Wehkamp-stakers akkoord met sociaal plan, staking na elf dagen voorbij

Personeel in het distributiecentrum van Wehkamp in Zwolle. Foto: ANP

Het stakende personeel van Wehkamp is maandagavond akkoord gegaan met het nieuwe sociaal plan. Dat meldt vakbond FNV. Het plan geldt onder meer voor medewerkers van het distributiecentrum in Maurik, dat dichtgaat bij een reorganisatie.

Medewerkers in Maurik legden zo'n twee weken hun werk neer. In totaal heeft de staking elf dagen geduurd. Het was de eerste staking bij het bedrijf ooit.

Het personeel was niet te spreken over het sociaal plan dat Wehkamp in gedachten had. Maandag gingen ze nog naar het hoofdkantoor in Zwolle om voor verbetering te pleiten.

Flinke verbetering

Het eindresultaat betekent volgens FNV een verbetering van 40 tot maximaal 150 procent in vergelijking met het eerdere bod van Wehkamp. De werknemers die boventallig zijn krijgen behalve een ontslagvergoeding ook een budget voor scholing en begeleiding naar nieuw werk. Ook is er een bijdrage voor de kosten van juridisch en financieel advies afgesproken.

Wehkamp, dat afgelopen boekjaar een winst boekte van 24 miljoen euro, verhuist het distributiecentrum van Maurik naar Zwolle. 52 mensen in Maurik verliezen hun baan, evenals 30 medewerkers in Zwolle.

