Normaal kondigt nieuw studioalbum aan

"Daar klaart het humeur van op", zegt een zichtbaar ontspannen Jolink vanuit woonplaats Hummelo tegenover REGIO8. Het idee voor een nieuw album ontstond na het spelen van het nummer Wi-j doet het samen en het geven van een akoestisch optreden met Hemelvaartsdag.

"Het werkte zo goed dat we hebben afgesproken een nieuwe Normaal-plaat te maken", aldus de 73-jarige zanger, die aangeeft dat er in zijn studio coronaproof wordt gewerkt aan nieuwe muziek.

Grote mancave-schuur

"De studio in mijn grote mancave-schuur is groot genoeg. Daar kunnen we afstand houden en kan er geventileerd worden. Daar zijn we nu dus een paar dagen in de week bezig met onze nieuwe plaat. Dat geeft afleiding."

De inhoud van de nog naamloze plaat is een afspiegeling van de levenservaring van de heren. "De teksten zijn een stuk beschouwelijker dan in het begin van Normaal”, vindt Jolink. “Maar er staan ook een paar stevige nummers op. En nog twee oude nummers uit de begintijd, maar wacht maar af."

Wanneer komt het album uit?

Over een harde deadline of een releasedatum wil de oude boerenrocker namelijk niet spreken: "Gadverredamme nee, helemaal niet, no more deadlines", zegt Jolink lachend. "Ik ben bijna 74, dus dan wil je dat soort dingen niet meer."

In 2012 bracht de band voor de laatste keer een studoalbum uit, dat had de titel Halve soul helemoal høken.