De bakker, de slager en de groenteman: ze doen goede zaken

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dat de speciaalzaken goede zaken hebben gedaan de afgelopen maanden, komt omdat we meer lokaal zijn gaan kopen. De supermarkt wat meer mijden en we lange tijd niet uit eten konden. We zijn onszelf thuis wat extra in de watten gaan leggen.

"Appelflap, kersenflap, gevulde koek, saucijzenbroodjes, noem maar op. Die werden echt aangeschaft om het thuis leuk en gezellig te maken", vertelt bakker Tom van Otterloo in zijn bakkerij in De Steeg.

Mensen kiezen voor smaak

Ook slager Cees van den Berg heeft een toename van het aantal klanten gezien in zijn zaak in Zetten. "Mensen eten thuis echt weer hele mooie en lekkere dingen. Wij merken gewoon dat ze bewust kiezen voor smaak en dan thuis gaan genieten".

De speciaalzaken zoals zijn slagerij hebben het lang moeilijk gehad, omdat de meeste mensen meestal alles bij de supermarkt halen. "Nu met de coronacrisis is er een stijging van de omzet te zien, maar de afgelopen twee jaar is er al wel iets van een stijgende lijn merkbaar, we hebben weer meer marktaandeel", aldus Van den Berg.

Piek is weer geweest

Dat er meer omzet is gedraaid wil niet zeggen dat de speciaalzaken meer winst hebben gemaakt. Omdat de horeca dicht zat kon daar niet geleverd worden, en dat hakt er in. Ook is de piek qua omzet inmiddels weer geweest. Er is ook vrees dat er minder klanten zullen komen als het weer koud en nat wordt buiten, want de meeste speciaalzaken zijn klein en kunnen dus maar weinig klanten tegelijk binnen hebben als ze aan de coronaregels willen voldoen.

"In deze winkel mogen maar drie mensen tegelijk binnen, dus we moeten creatief op zoek naar oplossingen om mensen die buiten moeten wachten droog te laten staan", aldus bakker Van Otterloo.