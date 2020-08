Piet Velthuizen verkiest trainingsveld in Oss boven het strand

"Keepen is het leukste wat er is. Ik had vandaag lekker met de kinderen ergens op het strand kunnen zitten. Maar dit is gewoon mijn leven. Elke dag dat ik op het veld sta, ben ik gelukkig. En godzijdank ben ik gezond en ben ik steeds fitter aan het worden. Het ouderwetse gevoel is er zeker nog."

Thuis trainen vervelend

Velthuizen kwam al heel lang niet meer in actie. Eerder dit jaar strandde een avontuur bij Telstar voortijdig. "Ik had daar net getekend en toen kwam corona. Ik had daar vijftien wedstrijden willen keepen en met Telstar voor het hoogst haalbare willen gaan. Dat zat er dus niet in. Ik ben blij om weer lekker op het veld te staan. Voor jezelf trainen thuis wordt ook vervelend. Oss is lekker dichtbij huis en in een groep trainen is beter dan individueel."

Foto: Omroep Gelderland

Keeperstrainer

De 33-jarige doelman toonde op de training nog zijn uitstekende traptechniek en is ook constant aan het woord. "Ja, een balletje wegleggen kunnen we nog wel", lacht Velthuizen. "Dit zijn veel jonge jongens, die moeten op de goede manier aangestuurd worden om van de goal af te spelen. En dan zie je ook dat ze luisteren. Vandaag was de keeperstrainer afwezig, dus dat deed ik nu ook. Dat ging prima, goed teamwork. Maar ik wil vooral zelf keepen. Als een club mij wil hebben: ik ben ready."

Bekijk de video over de doelman.