Oss is de Gelderse voetbalhoofdstad met zes Achterhoekers en twee Nijmegenaren

Zes Achterhoekers en twee Nijmegenaren, dat is een Gelderse oogst waar Vitesse, NEC en De Graafschap niet aan komen. En daarmee is Oss eigenlijk de Gelderse voetbalhoofdstad.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Doelman Jordy Rondeel uit Keijenborg vindt het wel bijzonder. "Leuk om hier met zo'n groep uit Gelderland te zijn. We carpoolen ook, we rijden met twee of drie auto's deze kant op en weer terug. Daar hebben we een mooie verdeling in. Ik combineer dit met mijn werkzaamheden bij De Graafschap. Ik heb daar nooit een officiële wedstrijd gekeept, dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Ik heb wel genoten van alles wat ik daar heb meegemaakt, maar nu ben ik klaar voor mijn echte debuut."

Matthijs van Nispen (links) en Lion Kaak. Foto: Omroep Gelderland.

Met Rondeel vormen Jan Lammers, Lion Kaak, Matthijs van Nispen, Giovanni Büttner en Sjoerd Overgoor de Achterhoekse enclave in Oss. Ook voormalig Vitesse-doelman Piet Velthuizen traint mee evenals Nijmegenaar Youri Loen. De middenvelder is in afwachting van een nieuwe club.

"Mijn dank gaat uit naar TOP Oss en trainer Klaas Wels, dat ik hier mijn conditie op peil mag houden en zelfs wedstrijden kan spelen. Wel vreemd dat ik niet bij NEC mag meetrainen. Ik heb daar veertien seizoenen gelopen en ik ben een echte Nijmegenaar. Dat valt me wel tegen. Ik wil nu graag een avontuur in het buitenland aangaan. Iets nieuws meemaken, kijken hoe het is in een ander land."

Youri Loen traint mee bij TOP Oss. Foto: Omroep Gelderland.