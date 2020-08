De ooievaar vliegt uit, de livestream is gesloten

5 eieren, 1 overlevende

Eind februari kwam een stel op het nest en is BuitenGewoon de ooievaars gaan volgen met de webcam. In April werden 5 eieren gelegd en in mei kwam het eerste ei uit. Uiteindelijk bleef er 1 kuiken in leven. Dat kuiken lijkt dus nu voorgoed vertrokken. Ooievaars trekken ruim voor de winter weg uit Nederland, op zoek naar voedselrijkere gebieden. Meestal is dat Zuid-Europa of West-Afrika, maar een deel overwinterd ook in Nederland. Ze worden vaak 'opgehaald' om mee te trekken met groepen ooievaars. In dit geval werd 'onze' ooievaar meegenomen door één andere ooievaar.

Overleden broertje of zusje

De afgelopen weken kreeg Omroep Gelderland veel mails over het dode broertje of zusje dat nog in het nest lag. Het dier had zich een paar weken geleden verslikt en overleed. Om de laatst overgebleven vogel niet te laten schrikken, hebben we het dier laten liggen in het nest. Dat zag er natuurlijk niet fraai uit, maar wettelijk mag een nest gewoon niet verstoord worden. Als de experts zeker weten dat de vogel wegblijft, halen we het dode dier uit het nest en begraven het.

De livestream op YouTube is inmiddels gesloten. Het natuurplatform BuitenGewoon is natuurlijk nog op alle social media te volgen.