Farhad is met zijn foto's een internationale hit op Instagram

"Als je hier al zo lang woont, zie je het misschien niet zo goed meer, maar de natuur hier is fantastisch", zegt een enthousiaste Karimi. "Ik maak elke dag een foto in Gendt. Ik vind foto's namelijk een goede taal om in te praten, iedereen begrijpt een foto."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Want de Nederlandse taal is soms nog moeilijk voor hem. Nederlands kan hij goed verstaan, maar naar eigen zeggen is het nog moeilijk om een goed gesprek te voeren. "Langzaam aan, lukt me wel", lacht de man die vier jaar geleden op de vlucht sloeg uit zijn geboorteland. "Ik zat eerst in het AZC in Arnhem, maar woon sinds kort in de gemeente Lingewaard, in Gendt."

"Mensen willen hier op vakantie komen"

Maar Nederlands leren is dus niet nodig. Met zijn foto's, op het kanaal gend._visit_, bereikt hij mensen uit verschillende landen. "Ik heb volgers uit Nederland, Koeweit, Saoedi-Arabië en Qatar. Ik maak foto's en andere mensen kijken ernaar. Er zijn al heel veel mensen uit mijn geboorteland die heel graag naar Gendt willen komen, op vakantie bijvoorbeeld. Want er is hier mooi weer en mooie natuur."

Ook de gemeente Lingewaard is te spreken over de gratis reclame, getuige een bericht op Twitter waarin ze op hun beurt het account van Karimi aanprijzen. "Als je mensen in het buitenland vraagt over Nederland, zeggen ze bijna allemaal Amsterdam. Ik wil laten zien dat je veel mooiere plekjes hebt in Nederland."