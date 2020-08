Militair uit Ermelo krijgt taakstraf om illegale wapenhandel

De militair, met een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog, heeft zijn hobby uit de hand laten lopen en had een verzameling van verboden wapens en munitie in bezit. Ook handelde hij in die wapens en munitie.

Hij kwam in beeld toen de Koninklijke Marechaussee de spullen aantrof in juli 2018 in een woning in Ermelo vond. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam eraan te pas om de ontstekingen onklaar te maken.

De wapens kwamen uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Enkele spullen waren niet meer bruikbaar, maar er zaten ook wapens tussen die met weinig inspanning weer werkbaar gemaakt konden worden. Enkele granaten waren nog scherp.

De man, die inmiddels in Harderwijk woont, ging in 2019 opnieuw in de fout. Toen werd er een verboden wapen in zijn nieuwe woning gevonden. De militair zit inmiddels twee jaar geschorst thuis en zijn toekomst bij Defensie is onzeker.

