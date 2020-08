Terras dicht na overtreden coronaregels: 'De politiemacht was een zware belediging'

Het terras van Café Zus in Wijchen is afgelopen donderdag gesloten. Volgens de gemeente zaten mensen 'schouder aan schouder', maar de kroegbaas weet niet precies wat er fout is gegaan.

"Je tast een beetje in het duister. We hebben besloten om de deuren de komende tijd helemaal te sluiten, omdat we bang zijn dat ze iets nieuws vinden”, begint Alex Straver, eigenaar van Café Zus. “Het terras is nu verboden terrein, mensen mogen er niet eens een sigaretje roken."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Twee boa's en twee fietsagenten waren ter plekke om de boel op slot te gooien. Later voegde een politiewagen zich aan de formatie toe om, zoals de gemeente aangeeft, een 'dreigende situatie' te voorkomen. "De aanwezigheid van die politiemacht vond ik echt een zware belediging voor ons personeel en alle gasten. De handhavers deden net alsof de situatie helemaal de klauwen uit was gelopen", klaagt de eigenaar.

'Afstand houden onmogelijk'

Op 22 juli ontving Straver al een eerste, officiële waarschuwing van Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. "Meerdere overtredingen werden geconstateerd bij controles door politie en boa’s. Ook na de schriftelijke waarschuwing. Daarop heeft de voorzitter besloten om het terras te sluiten", reageert de gemeente Wijchen. "Bezoekers hielden onvoldoende afstand en er waren gasten die geen zitplaats hadden, maar bij elkaar stonden op het terras."

De kroegbaas heeft vanwege de waarschuwing naar eigen zeggen een beveiliger ingehuurd, om de regels fatsoenlijk te handhaven. Toch ging het weer fout. "We waren die avond zelf ook verrast door het aantal gasten. Mensen konden geen afstand houden."

Die anderhalve meter blijft lastig, stelt hij. "Mensen lopen naar de wc, of maken even een praatje met elkaar in de wandelgangen. Dat is niet te voorkomen. Daar zeggen we uiteraard wel iets van, maar als er dan net een politiebusje voorbijrijdt, krijgen wij de volgende dag een berichtje van de lokale boa."

Coronaproof terras

Binnenkort mag de kroegbaas een plan voor een nieuw, coronaproof terras indienen bij de gemeente, waarin hij moet uitleggen hoe de regels voortaan wél worden nageleefd. Wanneer hij dat kan doen, weet Straver nog niet. "Ik hoop ergens deze week weer te openen, misschien met een hoog terras. Dat is wellicht een stuk veiliger."