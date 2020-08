Onderzoek naar slaapwandelen van verdachte in Didamse moordzaak

De 29-jarige verdachte van de moord op zijn 24-jarige partner in Didam verblijft in het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of de verdachte in december vorig jaar aan het slaapwandelen is geweest.

De verdachte is op verzoek van zijn advocaat opgenomen in het Pieter Baan Centrum. "Uw advocaat wilde onderzoek naar de mogelijkheid dat het is gebeurd tijdens het slaapwandelen en de rechtbank heeft zich daarbij aangesloten", zei de rechter maandagmiddag in een zogenaamde pro forma-zitting tegen de verdachte, die via een beeldverbinding op televisie bij de zitting aanwezig was.

Gestoken en gesneden

De 29-jarige man wordt er van verdacht zijn vriendin te hebben vermoord door haar op 22 december de keel door te hebben gesneden en in de hartstreek te hebben gestoken en gesneden. Hij werd in de woning aan de Hooiberg in Didam aangehouden. De twee woonden samen.

Als door deskundigen wordt vastgesteld dat de verdachte heeft gehandeld als gevolg van een slaapstoornis en de rechtbank daarin meegaat, dan zou dat mogelijk tot vrijspraak kunnen leiden. In dat geval zou er dan namelijk geen opzet in het spel zijn geweest. Op basis daarvan is in 2002 een 18-jarig meisje vrijgesproken van poging tot moord op haar allerbeste vriendin.

De verdachte blijft tot eind augustus in het Pieter Baan Centrum en verklaarde volledig mee te werken aan het onderzoek. De volgende zitting, wederom een zogenaamde pro forma-zitting, is in oktober in de rechtbank in Arnhem. Daar is in december ook de inhoudelijke behandeling van de moordzaak.

