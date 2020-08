Enzo Cornelisse heeft grootse plannen bij Vitesse: 'Beter doen dan mijn vader'

Cornelisse heeft voor zichzelf een carrièreplan gemaakt. Echt in zijn kaarten laten kijken wil hij nog niet, maar hij geeft wel een tipje van de sluier. "Het plannetje loopt tot nu toe goed. Ik heb een profcontract getekend, train mee met het eerste elftal en mag wedstrijden meespelen. Meer ga ik niet verklappen. Ik weet zelf wat ik wil halen en wanneer ik dat wil halen. Daar werk ik elke dag keihard voor."

Maar Enzo Cornelisse is nog een jong en enthousiast. Als we een beetje doorvragen kunnen we nog iets verder in zijn plannen kijken. "Of speelminuten in Vitesse 1 dit jaar in mijn plan stond? Ja, dat stond er wel in. Die hoop ik zeker af te vinken", zo lacht hij.

In de voetsporen van zijn vader

Als dat lukt, dan treedt de jonge Cornelisse in de voetsporen van zijn vader. Die als rechtsback tussen 2000 en 2004 voor de Arnhemmers speelde.

Nu dient zijn vader dan ook vooral als mentor en als voorbeeld voor Enzo Cornelisse. "Natuurlijk kijk ik tegen hem op. Hij heeft tegen grote ploegen gespeeld en lang op een hoog niveau. Hij vraagt mij nu ook vaak hoe het gaat en na wedstrijden bel ik hem ook hoe het gegaan is. Daarnaast helpt hij mij echt met het verdedigen, daar ben ik veel beter in gewonden."

Met de tips van zijn vader en vooral zijn eigen plan moet Cornelisse uiteindelijk naar grotere hoogtes stijgen. "Ik hoop mijn vader na te kunnen doen en het ook nog beter te doen. Dat zit ook in mijn hoofd."