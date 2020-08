Arnhemmer voelt zich niet zo veilig als inwoner van grote stad

Het gevoel van veiligheid in Arnhem is slechter dan in vergelijkbare gemeenten en de grote steden. Dat blijkt uit onderzoek onder de bevolking in opdracht van de gemeente. De veiligheidsbeleving steeg over de jaren iets, maar niet harder dan elders. Daardoor blijft de Rijnstad onderaan de lijstjes bungelen.

Het verschil met het landelijk gemiddelde wordt in het rapport van onderzoeksbureau I&O Research zelfs 'aanzienlijk' genoemd. Van de Arnhemmers voelt 41 procent zich wel eens onveilig tegenover 32 procent gemiddeld. In vergelijkbare en grote steden is dat 38 en 37 procent.

Ruim 17 procent van de Arnhemse inwoners zegt in de laatste twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van een delict. Dat is in lijn met vergelijkbare, middelgrote steden.

Politie maakt inhaalslag

De politie heeft wel een inhaalslag gemaakt. Bleven ook de scores van de Arnhemse dienders jarenlang achter, hun beschikbaarheid in de buurt is nu hetzelfde als in vergelijkbare steden en beter dan de grote. Het functioneren van de agenten is volgens de burgers zelfs iets beter dan in de referentiegroepen. Zij zijn positiever over de mate waarin bescherming wordt geboden en hoe de politie zich inzet.

De wijken Centrum, Spijkerkwartier, Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West en Malburgen worden als minst veilig gezien. Alteveer en Cranevelt is juist het meest veilig in de beleving, gevolgd door Klingelbeek en de Burgemeesterswijk/Hoogkamp. Plekken waar jongeren rondhangen, zorgen voor het grootste gevoel van onveiligheid. 41 procent zegt 's avonds of 's nachts de deur wel eens niet open te doen vanwege een onveilig gevoel.

Mensen blijken het beter te doen dan camera's. Bij toezichthouders zegt 61 procent zich veiliger te voelen, waar dat bij de aanwezigheid van camera's bij 42 procent het geval is.

Weinig aangiftebereidheid discriminatie

Het rapport spreekt verder van een dalende aangiftebereidheid. Voor discriminatie, bedreiging, mishandeling, zakkenrollerij, diefstal uit de auto en seksuele intimidatie zou minder vaak aan de bel worden getrokken. Waar het gaat om discriminatie zegt met 44 procent zelfs minder dan de helft zeker of waarschijnlijk aangifte te doen.

De gemeente constateert dat Arnhem nog een behoorlijke inhaalslag te maken heeft. Ze laat weten inmiddels met 'wijkveiligheidsagenda’s per gebied' aan de slag te zijn gegaan. "Niet door meer papier te maken, maar door met activiteiten en interventies in de wijk de goede dingen te doen."