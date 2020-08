Wehkamp-stakers naar hoofdkantoor om eisen kracht bij te zetten

Met twee bussen vertrokken ruim dertig medewerkers van het distributiecentrum in Maurik naar Zwolle, getooid met FNV-mondkapjes. Het werk op het distributiecentrum van Wehkamp in Maurik ligt nu bijna twee weken stil.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Ook in Zwolle wordt er gestaakt door medewerkers van Wehkamp. Er is de afgelopen week verschillende keren achter de schermen informeel overleg gevoerd door FNV met Wehkamp.

"We willen de medewerkers graag snel uit de onzekerheid helpen, maar het lijkt of Wehkamp hun personeel probeert uit te putten", zegt Marian Beldsnijder van het FNV. Toch gaan de stakers door, totdat er een aanvaardbaar bod ligt van de eigenaar private equity bedrijf Apax International. "Deze medewerkers verdienen juist in deze crisistijd een goed sociaal plan. Deze mensen moeten helemaal opnieuw beginnen."

Meer dan veertig jaar

"Sommige mensen werken hier al meer dan veertig jaar", vertelt staker Perry Rikken. "Hier wordt het geld verdiend en nu wordt het gesloten. Er komen wel vrachtwagens binnen rijden, maar er zal misschien minimaal gelost worden. Want veel mensen lopen nu hier binnen niet. Staken is een laatste middel waar je naar grijpt, want je gaat in gevecht met het bedrijf waar je al jaren voor werkt. En dat doet wel pijn. Iedereen staat hier ook met een raar gevoel in zijn buik."

Wehkamp schatplichtig

Beldsnijder vindt dat het bedrijf meer begrip zou moeten opbrengen: "Deze medewerkers werken al heel lang bij Wehkamp. Wehkamp is schatplichtig aan hen. Zij hebben het bedrijf groot gemaakt."

"Het grootste discussiepunt is een goede ontslagvergoeding. Hoe kunnen deze mensen de tijd overbruggen die tussen hun gedwongen ontslag zit en nieuw werk, zonder dat zij nog verder in de problemen komen. Daarnaast willen we goede afspraken over hoe deze werknemers begeleid worden bij het vinden van een andere baan. De krapte op de arbeidsmarkt is voorbij. De banen liggen niet voor het oprapen, terwijl alle rekeningen gewoon blijven binnenkomen."

Wehkamp laat weten niet inhoudelijk op de gesprekken te willen reageren, om die niet te verstoren. "Wij willen heel graag tot een goede oplossing komen voor onze medewerkers", aldus een woordvoerder.

