Deze Gelderlanders vrezen voor schade door Lelystad Airport

Mensen die schade verwachten van Lelystad Airport konden vóór 1 april een stuitingsbrief sturen. Ze claimen daarmee dat ze in de toekomst een schadevergoeding in kunnen dienen. "Eigenlijk heel raar, om iets in te dienen wat er nog niet is. Maar de termijn liep af, en als het verloopt vis je dus achter het net als er wél schade blijkt te ontstaan", vertelt Marjolein Arissen uit Wezep.

Onderzoek

Zevenduizend burgers en bedrijven uit Gelderland hebben op tijd een stuitingsbrief gestuurd. Onder meer doordat burgerinitiatieven zoals Hoog over Wezep mensen erop hebben geattendeerd, door ze wakker te schudden met onderzoeken naar de mogelijke schade.

"In het samenwerkingsverband SATL (de samenwerkende burgergroepen tegen de komst van Lelystad Airport) hebben we onderzocht wat de schade zou kunnen zijn, met geluidsberekeningen. En dan kom je toch op 3 procent tot 10 procent schade of waardeverlies van bijvoorbeeld woningen", vertelt Arissen.

Minder gasten op de camping?

Ton Jalink van camping de Mussenkamp in Heerde is één van de mensen die op tijd een sluitingsbrief op de post deed. “We zijn erg bezorgd dat het vliegverkeer hier op de camping voor overlast gaat zorgen. En dat de omzet zou kunnen dalen, doordat wij minder toeristen krijgen.”

Ook is hij bang dat de camping minder opbrengt, mocht hij die ooit verkopen, als er ieder uur vliegtuigen over vliegen. Toch acht hij de kans heel klein dat hij ooit daadwerkelijk een schadevergoeding zal ontvangen. "Je moet het dan aanvechten en die strijd voeren tegen een overheid. Dat is vechten tegen de bierkaai."

'Hier kies je niet voor'

Niet alleen recreatieondernemers, ook veel particulieren vrezen voor overlast. Matthias Michelsen liet vorig jaar een nieuw huis bouwen in Hattemerbroek. "Met een elftal gezinnen/personen hebben we hier elf nieuwbouwwoningen gebouwd, vanwege de rust en de ruimte die we hier hebben. Af en toe hoor je een trein, maar dat wisten we vooraf", vertelt Michelsen. "Voor die vliegtuigen kies je niet.

Michelsen vreest voor de geluidsoverlast als Lelystad Airport de deuren opent. "Die komen hier, voor zover ik weet, redelijk laag over. Dat levert hinder op qua geluid en als het even tegenzit kun je het ook ruiken. We hebben gekozen voor de rust om hier te gaan wonen, het zou vervelend zijn als dat verstoord wordt."

'Signaal afgeven richting Den Haag'

Michelsen heeft daarom een stuitingsbrief gestuurd, net als veel van zijn buren. "Voor zover ik weet heeft 80 procent van hen ook een brief gestuurd." Hij verwacht niet dat er meteen iets uit zal komen. "Maar als je het nu niet gedaan hebt, kun je later niks meer ondernemen als je echt hinder ondervindt. En misschien geeft het wel een signaal af richting Den Haag. 13.000 brieven, dat kunnen ze toch niet negeren?".

Lelystad Airport is gepland als uitbreidingslocatie van Schiphol. Of en wanneer de deuren openen is nog niet bekend. De bedoeling is dat het vliegveld in de toekomst vakantieverkeer overneemt van de nationale luchthaven. Tegenstanders verzetten zich al jaren, omdat ze overlast verwachten van de vliegroutes die onder andere over de Veluwe lopen.

