Hondje Juno heeft de tijd van haar leven op de motor

Natasja weet als geen ander hoe Juno geniet van de ritten. "Als ik naar de garage ga, kwispelt ze met haar hele lijf. En tijdens het rijden is ze heel nieuwsgierig. Ze kijkt graag om zich heen, want er is voor haar veel te zien. Als ze koeien ziet, kijkt ze die kant op. En als ze een hond ziet die uitgelaten wordt, dan kijkt ze dáár naar. En motorrijders vindt ze helemaal prachtig. Dan blijft ze kijken tot haar kop bijna achterstevoren staat", lacht Natasja. "Ik denk ook dat ze het gewoon gezellig vindt om mee te gaan."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Natasja nam haar labradoodle al als puppy mee op haar rug. Zo wende de hond jong aan de motorritjes. De vraag is wel hoe lang Juno nog in de rugzak past, want ze wordt als het goed is nog tweemaal zo groot. "Ik wil haar ook niet te lang in de rugzak laten, want dat is niet goed voor de groei", licht Natasja toe. Daarom houdt ze het bij relatief korte ritjes op de motor.

Helm en bril op

Ook doet ze Juno voor de veiligheid altijd een helm op en een bril. "Ik rijd met Juno niet harder dan 80 kilometer per uur. Maar als je met die snelheid een vliegje in je oog krijgt, dan is dat niet prettig. Voor mij niet, maar voor haar ook niet", zegt ze.

Natasja en Juno trekken heel wat bekijks. Mensen die de twee zien, reageren altijd enthousiast, zegt het baasje. "Het is soms wel een beetje gevaarlijk, want dan letten mensen meer op Juno dan op de weg. Maar je ziet dat mensen je inhalen en daarna afremmen, om een fotootje te maken. Duimen gaan omhoog, raampjes gaan naar beneden. Het is best een bezienswaardigheid!"