Half miljoen om schaap en geit te beschermen, maar niet tegen zwervende wolf

Schapenhouders kunnen maandag voor het eerst subsidie aanvragen om wolfwerende maatregelen te nemen. De provincie Gelderland heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld, maar alleen voor veehouders die in het leefgebied van de wolf hun schapen houden. Tot nu toe is alleen de Veluwe aangewezen als officieel leefgebied van de wolf, omdat daar al sinds 2019 een wolvenkoppel gevestigd is.

Afgelopen maanden vonden echter de meeste aanvallen door een wolf, met tientallen dode schapen tot gevolg, buiten dat leefgebied plaats. In onder meer Ammerzoden, Beesd, Culemborg, Randwijk en net over de grens in het Brabantse Heusden sloeg een zwervende wolf bloederig toe.

Aanvallen te voorzien

Die aanvallen zijn te voorzien, beargumenteert Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. Ze vinden plaats op vaste routes die zwervende wolven nemen als ze op doortrek zijn door Europa of op zoek zijn naar nieuw leefgebied.

"Kijkend naar de schadegevallen sinds 2015 kan je een aantal streken aanwijzen als wolvencorridors. Drenthe, de kop van Overijssel, de Betuwe lichten gewoon op. En die schade komt altijd van zwervende wolven", stelt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. "Maar omdat de Wolvencommissie schade door zwervende wolven 'niet voorzienbaar' heeft benoemd, doet men er niets mee. Terwijl de schade dus wel degelijk te voorzien is."

Ook langs die vaste routes, die deels bepaald worden door snelwegen en grote rivieren, zouden schapenhouders daarom preventieve maatregelen moeten nemen en daarbij financieel ondersteund moeten worden door de provincie, vindt de wolvenexpert.

'Wolvencorridors serieus onderzoeken'

Ook Pieter van Geel, voorzitter van de Wolvencommissie, vindt dat de wolvencorridors serieus onderzocht moet worden. "Of ze er zijn en wat de betekenis zou kunnen zijn voor subsidieverlening."

Maar dat er nu al een subsidie is voor schapenhouders op de Veluwe noemt hij een goede zaak. "Als je wacht totdat iedereen het eens is en steeds weer nieuwe dingen ingebracht worden, kom je nooit tot een regeling. We zijn het eens dus met de provincie om het zo te doen: nu beginnen en dan snel kijken welke aanpassingen wenselijk en nodig zijn."

Lelieveld is overigens positief over de huidige subsidie voor de Veluwe. "Als schapen daar onbeschermd zijn, dan leer je de jonge wolven daar iets verkeerds aan: dat schapen een makkelijke prooi zijn. Door ze dat meteen af te leren, bescherm je ook de schapen ergens anders."

Alleen subsidie voor gevestigde wolf

De provincie Gelderland laat weten dat er voor de Veluwe is gekozen, omdat wolven zich daar gevestigd hebben. "De Provincie kijkt daarbij naar de praktijk. Als men dicht bij het huidige aangegeven gebied woont, kan men ook kans maken op subsidie. Bovendien, als blijkt dat wolven zich in Gelderland buiten de Veluwe gaan vestigen, dan wordt opnieuw naar de regeling gekeken."

