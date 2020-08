Ome Joop's Tour 2.0 als alternatief: 'Maar volgend jaar weer de normale Tour'

Ome Joop's Tour duurt normaal anderhalve week. Arnhemse kinderen worden al sinds 1950 meegenomen op een fietsvakantie door Nederland en doen daarbij allerlei attracties en pretparken aan. Maar dit jaar zat dat er dus niet in. Het alternatief was vandaag in Arnhem: Ome Joop's Tour 2.0.

"We proberen de kinderen toch op de fiets te krijgen en weg te halen achter die computers", legt Marcel Legerstee uit. "Arnhem is een prachtstad met zoveel bezienswaardigheden. Zo proberen we ze de eigen stad te laten ontdekken door middel van een soort speurtocht, op zoek naar de schat van Ome Joop."

Legerstee heeft zich er allang bij neergelegd dat de reguliere editie niet door kan gaan. "Voor veel kinderen is het wel een grote teleurstelling, want ze keken er reikhalzend naar uit. Ome Joop is voor veel kinderen het enige uitje van de zomervakantie. Het was de zeventigste keer, het zou heel feestelijk zijn geworden. Maar dat schuiven we nu op naar 2021."

Marcel Legerstee voert de kleine karavaan van Ome Joop's Tour 2.0 aan. Foto: Omroep Gelderland

"Het is voor ons ook een rare zomer", zegt Legerstee. "We zijn nu al goed aan het nadenken hoe we Ome Joop in de toekomst op een veilige manier kunnen organiseren. Het moet gewoon doorgaan. Het is zo belangrijk om te investeren in een leefbare samenleving. Om kinderen op jonge leeftijd met elkaar te verbroederen."