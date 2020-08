Arrestatieteam pakt 34-jarige man uit Hattemerbroek op na belaging ambulance

De politie heeft zaterdagavond met een arrestatieteam een 34-jarige man uit Hattemerbroek gearresteerd in een woning aan de Verlengde Kerkweg. De man was mogelijk vuurwapengevaarlijk en werd gezocht.

De man is een 'bekende van de politie' en zou eerder zaterdagmiddag mogelijk achter een gewapende bedreiging in Hattem zitten, en begin van de zaterdagavond ook bij de vernieling van een ambulance en agressieve belaging van ambulancepersoneel in Kamperveen.

Toen agenten op de locatie van de gemelde bedreiging af gingen, was de verdachte inmiddels verdwenen. Toen de politie in Kamperveen kwam na meldingen van het ambulancepersoneel was de verdachte ook daar gevlogen.

Geen vuurwapen

Tussen 20.30 en 21.00 uur zaterdagavond dook de politie op verschillende plekken in Hattemerbroek op en hield het arrestatieteam de woning aan de Verlengde Kerkweg in de gaten, waarna iets na 22.30 uur de inval werd gedaan. De verdachte probeerde nog te vluchten, maar wist niet te ontkomen. Er is uiteindelijk geen vuurwapen meer aangetroffen.