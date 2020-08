Burgemeester over sluiting café: 'Voorkomen dat Groesbeek weer brandhaard wordt'

Dat laat de gemeente Berg en Dal weten in een aanvullende reactie op de sluiting van het café-restaurant op last van de Veiligheidsregio vrijdagavond.

Slinkman: “Het is jammer dat De Linde niet gehandeld heeft na de eerdere waarschuwing. Een uitgaansgelegenheid in Groesbeek voor de eigen jeugd vind ik namelijk belangrijk."

'Herhaling drama voorkomen'

"De meeste besmettingen vinden nu plaats onder jongeren. Het gaat als vanzelf: vandaag naar De Linde, volgende week oma een dikke verjaardagsknuffel. Groesbeek moet niet weer een brandhaard worden, zoals in het voorjaar. Alle Groesbekers kennen wel een of meer vitale ouderen die toen zijn overleden. Een herhaling van dat drama kunnen en moeten we samen voorkomen.”

Protocol

Volgens de familie Derks van het café heeft de Veiligheidsregio niet goed uitgelegd wat er mis was bij de eerste waarschuwing. In een reactie: "We hebben de Veiligheidsregio donderdagmiddag wel degelijk meteen om een toelichting gevraagd, maar die hebben we niet gekregen. En natuurlijk hebben we een coronabeleid. De uitvoering daarvan is vrijdagavond extra aangescherpt. We zijn het er ook niet mee eens dat we vrijdagavond in overtreding waren."

Volgens Derks wordt als onderdeel van het coronabeleid bij De Linde iedere bezoeker bij aankomst altijd conform protocol gevraagd naar eventuele ziekteverschijnselen, bij de persoon zelf, of in de familie. "Op grond van het antwoord wordt iemand dan wel of niet toegelaten. We doen er nu alles aan om in een hopelijk spoedig overleg met de Veiligheidsregio ons bijzonder populaire Tuinterras en XXL-Café weer open te krijgen."

