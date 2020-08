Terrasfestival abrupt beëindigd: 'Je moet tegen bezoekers 'Zit, lig en blijf!' zeggen'

Het feest op het voormalige Zwitsalterrein aan de Vlijtseweg trok op dat moment 350 bezoekers. Maar de gemeente trok na meerdere geluidscontroles spreekwoordelijk de stekker uit het aggregaat. Afspraken die de organisatie en de gemeente hadden gemaakt werden niet nageleefd.

Camphuisen weet het even niet meer, zo klinkt het de ochtend na het evenement dat geen evenement mocht worden. Meerdere keren moest de organisator, zo zegt hij, tegen deelnemers zeggen om de muziek zachter te zetten. Hij verzucht: "Je weet hoe dat gaat: ze vinden dat het wat te zacht staat en ze zetten de knop iets harder."

Schadepost van 30.000 euro

De afspraak was dat het geluid op het voormalige Zwitsalterrein maximaal 50 decibel mocht zijn. Camphuisen: "De gemeente kwam uiteindelijk met een overschrijding van 11 decibel. En vandaag mogen we niet verder. Afgelopen. Gewoon naar de klote." De Apeldoorner spreekt van een schadepost van 30.000 euro.

Op Facebook scoort de gemeente Apeldoorn geen punten met de voortijdige beëindiging van het festival. Ene Wendy schrijft: "Te gek voor woorden! Jullie helpen alles om zeep wat er maar georganiseerd wordt! Ondernemers die wat kunnen verdienen in een al moeilijke tijd, die blij zijn dat er weer iets georganiseerd wordt, helpen jullie nog verder de vernieling in! Bah gemeente Apeldoorn, jullie zijn werkelijk te erg!"

'Ik heb niets gehoord'

Karin woont in de buurt. "Ik heb echt niks ergs gehoord!", reageert ze. Geurtje meldt: "Laten ze dan ook de mensen die een feestje in hun eigen tuin geven met de muziek aan tot midden in de nacht eens flink aan gaan pakken, maar daar wordt niks mee gedaan."

"Ik was vandaag (gisteren, redactie) met moeder de vrouw naar de markt", schrijft Arnold. "Het krioelde van de mensen. En geen afstand. Dat mag wel."

Livemuziek mocht niet

Uit een brief van de gemeente Apeldoorn aan de organisatie komt naar voren dat livemuziek niet was toegestaan, maar dat die wel aanwezig was. Alleen achtergrondmuziek mocht. "Een liveband spoorde het publiek aan mee te zingen en te dansen." Uit metingen zou verder blijken dat de geluidsoverschrijding 13 decibel was.

Van de vijf metingen (Camphuisen: 'Ik heb de mensen aan het werk gezien') waren er drie conform de norm en twee niet. "Ik heb zelfs aan een vader en een dochter die op muziek aan het dansen waren gevraagd ermee te stoppen. Want anders zou het festival misschien worden stilgelegd."

Sander Camphuisen schudt zijn hoofd. "Je moet tegen bezoekers 'Zit, lig en blijf!' zeggen. De mens is geen hond."

Sander Camphuisen van het Terrastival vindt dat de vergunning die hij had voor het evenement niet duidelijk genoeg was op het gebied van muziek. Hij toont de ontheffing en daarin staat onder meer: "(..) verlenen wij u ontheffing voor het gebruiken van een omroepinstallatie en/of het ten gehore brengen van muziek middels een geluidsinstallatie en/of live optreden." De gemeente Apeldoorn wil niet voor camera reageren en verwijst naar een verklaring op haar eigen website. Wel meldt een woordvoerder: "Er is inderdaad toestemming gegeven voor gebruik van een omroepinstallatie ten behoeve van het ten gehore brengen van muziek middels een live-optreden, maar er staat ook uitdrukkelijk dat er geen toestemming wordt gegeven voor een live-muziekact (zoals aangevraagd) en dat de muziek die ten gehore wordt gebracht ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit. 50 decibel zouden we daarbij als achtergrondmuziek accepteren. Nadat er promotie werd gemaakt voor optredens van dj’s en bands is hem nogmaals te verstaan gegeven, dat dit niet zou worden vergund en dus ook zeker niet zou zijn toegestaan. De verklaring die de gemeente heeft gepubliceerd staat hier.

