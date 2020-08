Patrick Vroegh: 'Mijn hoofddoel is basisspeler worden dit seizoen'

Trainer Thomas Letsch heeft ongetwijfeld een groot deel van zijn beoogde basisteam in het hoofd zitten, maar de Duitser gunt momenteel iedereen speeltijd. In de derde oefenwedstrijd tegen Westerlo van afgelopen vrijdag stond Patrick Vroegh op een voor hem nog wat onwennige positie. Hij speelde 45 minuten.

"Het liefst speel ik controlerend, maar nu werd ik getest aanvallend aan de linkerkant. Dat is even wat anders. Aan de bal kon het wel beter. Iedereen probeert in deze fase beter te worden en krijgt zijn kansen. Het kan allemaal nog stukken beter. Maar we winnen weer en dat is altijd lekker."

Basisplaats lonkt

Voor de coronacrisis de competitie lam legde, rammelde de 20-jarige Vroegh steeds nadrukkelijker aan de poort. Dit seizoen zijn de doelen van de in Herwijnen geboren middenvelder duidelijk. "Mijn hoofddoel is een basisplaats. Ik wil belangrijk zijn voor Vitesse en daar werk ik naar toe. Ik denk dat ik er zeker tegenaan zit."

Twee spitsen

Vitesse speelde in de voorbereiding tot nu toe twee maal in een 4-4-2 formatie met dus twee spitsen. "Het lijkt erop dat we inderdaad zo gaan spelen, maar het kan natuurlijk nog weer 4-3-3 worden", zegt Vroegh na de 4-2 overwinning op de Belgen. "Hij test uit hoe het gaat en we doen het zoals de trainer het wil", lacht hij.

De profclubs moeten het in de oefencampagne doen zonder publiek langs de kant. In GelreDome zaten, als test voor de competitie, enkele tientallen toeschouwers. Vroegh: "Ik ben vooral blij dat we weer kunnen spelen. Straks zal het weer drukker bezet zijn. Het komt wel goed."