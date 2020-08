Het wordt weer 30 graden!

Weeronline stelt dat er 90 procent kans is op een regionale hittegolf in het zuiden en zuidoosten van het land. De kans op een hittegolf in De Bilt, dan zou sprake zijn van een landelijke hittegolf, is ongeveer 60 procent.

We spreken van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maximumtemperaturen van 30 graden of meer.

De kans is groot dat het hete zomerweer tot in het volgende weekend aanhoudt. Wat daarna gebeurt is onzeker. Mogelijk volgt een overgang naar koeler weer met buien, maar het droge hete zomerweer kan ook nog langer aanhouden.