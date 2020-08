Politie speurt wijk Zutphen af na vier branden op een rij

Bij een van de branden, aan de Jo Spierlaan, werden de nietsvermoedende bewoners en hun twee kinderen door de hulpdiensten gewekt. Zij konden zich via de achterdeur nog op tijd in veiligheid brengen. Er stond bij de voordeur een papiercontainer tegen de gevel in brand, die oversloeg op een fietskrat op een fiets.

Tekst gaat verder na de foto:

De brandweer blust een papierkliko tegen een huis. Foto: Rens Hulman / News United

Die brand was de vierde van de reeks, die 05.50 uur begon met een brandende motor in de Fie Carelstraat. Terwijl de brandweer nog druk met blussen was, volgde iets na 06.00 uur een schuur aan het Lomeijerplein die in vlammen op ging. Daar woedde de brand op meerdere plekken tegelijk en vloog ook een boom in brand.

Om de hoek

Bijna gelijktijdig en vlak om de hoek in de Lulofstraat ging een papiercontainer in brand, die tegen de gevel van een schuur stond. Tenslotte werd de brand bij de woning in de Jo Spierlaan 06.10 uur ontdekt.

De brandweer bleef na het blussen van de laatste brand voor de zekerheid een tijd wachten aan de rand van de wijk met vier voertuigen. De politie houdt de in- en uitgangen van de wijk in de gaten.

Inbraakpoging bij brandweer

Intussen is er afgelopen nacht ook een poging tot inbraak geweest bij de brandweerkazerne in Zutphen, zo bevestigen de brandweer en politie. Er zijn mensen op het afgesloten terrein geweest, maar niet binnen in de kazerne gekomen.

De kazerne is altijd bemand. Camerabeelden moeten uitwijzen of de inbraakpoging tijdens een uitruk was, of terwijl de brandweermannen sliepen.