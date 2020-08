Norbert Alblas na 22 maanden weer onder de lat bij NEC

Na 22 maanden blessureleed stond hij eindelijk weer onder de lat bij NEC. "Ja, heerlijk om weer tussen die palen te staan. Puur trots en een goed gevoel. Go Ahead Eagles thuis was de laatste keer, in 2018. Corona kwam er ook nog overheen, waardoor ik nog langer moest wachten. Want ik had net groen licht gekregen. Maar ik heb die tijd heel nuttig gebruikt en eigenlijk heeft het positief uitgepakt, want ik ben nu nog sterker en fitter. Ook al was dit maar een oefenwedstrijd, het was een heel mooi moment en smaakt naar heel veel meer."

Alblas ziet gretigheid bij NEC. "Je merkt het ook al op de trainingen. Er is een goede intensiteit, iedereen is bereid om hard te werken. En bij vlagen was het ook heel goed voetbal. Dit is onze eerste wedstrijd. Laten we met z'n allen door knallen en blijven ontwikkelen, dat is het allerbelangrijkste. We willen bovenin eindigen en meedoen om de play-offs."