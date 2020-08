Van Vleuten op magistrale wijze naar winst in Strade Bianche

Regerend wereldkampioene Van Vleuten was een jaar geleden ook al de beste tijdens de zware koers over veelal onverharde wegen in Toscane. Dit keer zag het er aanvankelijk niet goed uit: concurrente García nam een fikse voorsprong en leek op weg naar de zege. Van Vleuten zette echter de achtervolging in en wist de Spaanse in no-time bij te halen.

Met nog 13 kilometer te gaan had Van Vleuten al vier minuten goedgemaakt en met nog 6,5 kilometer voor de boeg kwam ze naast García te rijden. In de steile slotkilometer sprong ze vervolgens solo weg en schreef ze de Stade Bianche op haar naam.

Van Vleuten vervolgt daarmee haar ongekende reeks in 2020. Nog voor de coronacrisis het wielrennen stillegde, won ze de Omloop Het Nieuwsblad. Vorige maand won ze vervolgens alle drie de ritten in Spaans Baskenland. Daarmee heeft ze alle koersen die ze reed in de regenboogtrui ook gewonnen.

